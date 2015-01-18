Омоложение – это то, к чему стремится и о чём мечтает каждая женщина. Ежедневно разные факторы влияют на кожный покров – неправильное питание и потребление жидкости, состояние окружающей среды, стресс. С возрастом начинает увядать кожа, появляется дряблость, морщины, пигментные пятна. Чтобы этого избежать, обратитесь к косметологу или омолаживайте кожу в домашних условиях, делая маски только из кефира или, добавляя к нему различные компоненты – желток, огурец, петрушка, авокадо.Кефир, самое доступное средство, - кисломолочный продукт, содержащий большое количество пробиотиков, которые улучшают работу кишечника, очищают организм, помогают похудеть, омолаживают кожу . В состав кефира входят жирорастворимые витамины группы А, D, E, K и водорастворимые – В, С, жиры, углеводы, молочный белок, зола, микроэлементы – кальций, калий, натрий, фосфор, магний, селен.Как же кефир омолаживает кожу лица уже через 3 дня?Он стимулирует выработку коллагена, который отвечает за упругость кожи, активно борется с морщинами, подтягивает её и тонизирует, поддерживает нормальный уровень влажности, восстанавливает кислотно-щелочной баланс.Существует маска, которая поможет тем, кому за 40, справиться с возрастными изменениями.Рецепт:• кефир – 2 столовые ложки;• молоко – 1 столовая ложка;• творог – 1 столовая ложка;• мёд – 1 чайная ложка.Нанесите эту смесь на лицо. Через 25-30 минут смойте тёплой водой.Ежедневно протирайте лицо кефиром комнатной температуры, смывайте его после того, как он высохнет. Делать это лучше утром, когда поры хорошо расширены.Через некоторое время вы увидите, как благотворно влияют такие процедуры на вашу кожу.