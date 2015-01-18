Это маска, которая поможет увлажнить и смягчить кожу под глазами.Уже после первого применения вы заметите, что некоторые морщинки исчезли, а кожа стала светлее и ухоженнее.Ингредиенты:Мед - 1 чайная ложкаСыр(творог) -1 чайная ложкаПриготовление:Смешиваем все ингредиенты до однородного состояния.Затем, маску необходимо разделить на 2 части и завернуть в марлю.Кладем полученные компрессы на глаза и отдыхаем в течение 20 минут.Затем снимаем маску и умываемся настоем ромашки.Проводить такую процедуру необходимо дважды в неделю.