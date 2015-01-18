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Маска для кожи под глазами

Пятница, 03 Апреля 2020 г. 12:25 + в цитатник
Это маска, которая поможет увлажнить и смягчить кожу под глазами.
Уже после первого применения вы заметите, что некоторые морщинки исчезли, а кожа стала светлее и ухоженнее.

Ингредиенты:
Мед - 1 чайная ложка
Сыр(творог) -1 чайная ложка

Приготовление:
Смешиваем все ингредиенты до однородного состояния.
Затем, маску необходимо разделить на 2 части и завернуть в марлю.
Кладем полученные компрессы на глаза и отдыхаем в течение 20 минут.
Затем снимаем маску и умываемся настоем ромашки.
Проводить такую процедуру необходимо дважды в неделю.
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Рубрики:  женщина
красота
рецепты
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